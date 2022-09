Door ongewoon probleem tijdens vlucht verkent Wout van Aert parcours in Canada met vier uur (!) vertraging

Wout van Aert is aan zijn voorbereiding richting het WK in Australië bezig. De groene trui van de afgelopen Ronde van Frankrijk hoopt in Wollongong de wereldtitel te veroveren. Eerder won hij al in het Franse Bretagne. Overmorgen staat Van Aert aan de start van de GP van Quebec in Canada. Vandaag ging hij er al eens het parcours verkennen. Al verliep dat niet echt volgens plan.

Omstreeks 9u30 lokale tijd vertrok Wout van Aert samen met zijn ploegmaats van aan het Delta Hotel voor een trainings/verkenningsritje, op twee dagen van de GP van Québec. De groene trui van de Tour de France start op Canadese bodem aan zijn laatste aanloop richting WK in Australië. Een gezapig trainingsritje. Dat kan niet van zijn trip naar Québec gezegd worden. Die verliep niet bepaald van een leien dakje. Met bijna vier uur vertraging kwam WvA dinsdagavond in Canada toe.

Om een busrit van zo’n drie uur te vermijden van Montréal naar Québec, nam Van Aert een rechtstreekse vlucht naar de laatstgenoemde stad. Alleen draaide die behoorlijk in de soep. Om 13u25 moest zijn vliegtuig opstijgen vanuit Parijs. De vlucht van Air France en KLM vertrok al met een vertraging van 50 minuten, maar eens in de lucht ging het pas echt mis. Het toestel kreeg geen toestemming om de Atlantische Oceaan over te steken. Gevolg: het toestel moest terug en een tijdje boven Frans grondgebied blijven cirkelen. Toen het licht uiteindelijk op groen ging, moest de kist van Van Aert nog een tussenlanding maken in Brest om bij te tanken. Uiteindelijk kwam Van Aert toe in Québec met 3u en 48 minuten vertraging alsnog in Québec toe rond 18u45 lokale tijd. Hopelijk gaat zijn vlucht richting WK in Australië iets vlotter. Als alles volgens plan verloopt, vliegt WvA in principe maandag vanuit Montréal rechtstreeks richting Wollongong.

© RR

© Stijn Joris

© Stijn Joris

© Stijn Joris

© Stijn Joris

© Stijn Joris

© Stijn Joris

© Stijn Joris