Maaseikenaar (22) achtervolgt ex-vriendin, vlucht voor politie en slaat groepje jongeren in elkaar

Een Maaseikenaar (22) moest zich verantwoorden voor de achtervolging van zijn ex, het in elkaar slaan van een groepje jongeren en zijn vlucht tijdens een verkeerscontrole. Hij riskeert 22 maanden cel.

Op 14 februari 2021 liep de twee jaar durende relatie van de twintiger op de klippen. Zijn ex-vriendin passeerde nog langs de man zijn thuis om wat spullen op te halen. Toen ze terug vertrok werd ze op de Europalaan in Genk plots door haar ex achtervolgd. “Nadat de man teken had gedaan, stopten ze allebei op de pechstrook. Er ontstond een discussie en hij gaf haar enkele rake slagen”, aldus de Tongerse procureur.

Cannabis

Dat de man zichzelf wel vaker niet onder controle heeft, bleek ook op 6 februari van dit jaar, toen hij onderworpen werd aan een verkeerscontrole door politie Maasland. De man testte positief op cannabis en moest zijn rijbewijs inleveren. “Maar toen werd het zwart voor zijn ogen. Hij vluchtte tegen een hoge snelheid weg en hij reed in op de controlepost. De agenten konden nog nipt wegspringen”, aldus de raadsman van de betrokken inspecteurs. Voor de politiemannen worden schadevergoedingen van 750 euro per persoon gevraagd.

Tot slot liet de twintiger de dag later weer van zich horen tijdens een discussie met drie jongeren aan een bushalte. “Hij dacht dat ze ‘fuck you’ naar hem riepen toen hij langsreed. Hij is teruggedraaid en omdat die jongens terug een grote mond opzetten, is mijn cliënt uitgestapt en heeft hij enkele slagen uitgedeeld”, aldus zijn raadsman. Een van de jongeren had verwondingen aan zijn hoofd.

BMW

De 22-jarige jongeman riskeert een jaar cel voor het partnergeweld en een bijkomende straf van 10 maanden voor de overige feiten. Zijn advocaat vraagt om de straf te milderen: “Die agenten zijn mogelijk geschrokken, maar niet geraakt geweest. Verder vraag ik ook om zijn auto niet verbeurd te verklaren. Hij had die BMW pas gekocht. Hij heeft zijn lesje wel geleerd.”

Vonnis volgt op 5 oktober.