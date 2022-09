Duits bezoek in huis van de gemeente in Bocholt

Bocholt

Op dinsdag 6 september mocht Bocholt de DEPB ontvangen in ‘t Huis van de gemeente. DEPB staat voor Deutschland- und Europapolitisches Bildingswerk NRW (Nordrhein Westfalen). De groep bestond uit 38 personen onder leiding van mevr. Ulrike Hindersmann. Onder de bezoekers waren diverse personen uit Duits Bocholt en het nabijgelegen Rhede: o.a. voormalig burgemeester Christel Feldhaar en haar echtgenoot. De groep bracht een vijfdaags bezoek aan Atnwerpen en besloot op voorspraak van mevrouw Feldhaar om op de heenreis even halt te houden in Belgisch Bocholt.