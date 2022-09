Dat was nipt! Schaap zorgt ei zo na voor val in Tour of Britain

In de Tour of Britain zit het peloton bijna in de helft. Van uitbollen is er weliswaar nog geen sprake. De renners moeten geconcentreerd blijven om niet ten val te komen. Die alertheid werd vandaag nog maar eens getest. Een schaap stak net voor het peloton over. Ongelukken gebeurden er niet, maar de hartslag van enkele renners ging wel plots een stuk de hoogte in.