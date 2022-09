OPROEP. Ben jij de grootste Limburgse superfan van Remco Evenepoel?

Nu zijn dichtste belager Primoz Roglic eruit gestapt is, is Remco Evenepoel alweer een stap dichter bij de eindoverwinning in de Ronde van Spanje. Wij zijn op zoek naar superfans van Evenepoel.

Sinds 1978, zo lang is het geleden dat een Belg een grote wielerronde kon winnen. Maar het begint er steeds meer op te lijken dat de 22-jarige Remco Evenepoel dit weekend een einde zal maken aan die lange periode van droogte. Zeker nu Primoz Roglic, tot gisteren tweede in de stand, na een val de strijd heeft moeten staken.

Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar vurige fans van de kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl. Dus is je zoon genoemd naar Remco, hangt de kamer van je kinderen vol posters van Evenepoel of overweeg je om op de valreep naar Spanje te reizen om mee te vieren bij een eventuele eindoverwinning? Laat het ons weten via dit formulier. Bedankt!

jom