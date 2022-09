Onbekend in eigen dorp, wereldberoemd in de VS: deze Nederlander werkt samen met Kanye West en Beyoncé

Miami/Venray

Het verhaal van Koen Heldens (36) leest bijna als een sprookje. Op 19-jarige leeftijd trok hij vanuit het Nederlandse Venray naar Amerika om het te gaan maken in de muziekwereld en vijftien jaar later heeft hij onder anderen met Beyoncé, Dr. Dre, Kanye West en Rihanna gewerkt. En dan is er nog de innige collaboratie met rapper XXXTentacion, die op het toppunt van zijn roem werd doodgeschoten. “Ik zat in de sportschool toen ik een berichtje kreeg: klopt het nieuws van XXXTentacion?”