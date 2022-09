Er gaat geen week voorbij of Kim Kardashian laat van zich horen en dit is geen uitzondering. De realityster en onderneemster pakt uit met een nieuwe covershoot voor het magazine Interview, eentje waar veel over te zeggen valt. Blote kont? Been there. Blonde lokken? Done that. Jock strap? Opvallend. Gebleekte wenkbrauwen? Nu heb je onze aandacht.