Union Berlin-aanvoerder Christopher Trimmel kijkt uit naar clash met Union: “De sfeer zal bijzonder zijn”

Donderdag speelt het Duitse Union Berlin op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League gastheer voor vicekampioen Union. Christopher Trimmel, de Oostenrijkse aanvoerder van Union Berlin, kijkt met veel spanning uit naar het duel. “Wij houden van zulke uitdagingen. Het wordt niet eenvoudig maar we spelen thuis en ga proberen ervan te genieten”, vertelde de 35-jarige verdediger daags voor de wedstrijd.

Met Union Berlin krijgt vicekampioen Union de huidige nummer vier van de Bundesliga. De mentale sterkte van het team noemt Christopher Trimmel, aanvoerder bij de Duitsers, een van de troeven van Union Berlin. “We kunnen heel goed met druk omgaan. Dat hebben we de laatste jaren bewezen. In alle belangrijke wedstrijden stonden we er steeds.”

Vorig jaar moest Union Berlin voor zijn thuiswedstrijden in de Conference League uitwijken naar het Olympiastadion in Berlijn. Deze Europese campagne kan het team in het eigen Stadion An der Alten Försterei afwerken. “De sfeer zal bijzonder zijn”, voorspelt Trimmel.

“Eindelijk is de dag aangebroken dat we internationaal mogen spelen in het eigen stadion. Het wordt natuurlijk emotioneel maar we gaan ons concentreren op onze taak en hebben genoeg werk op de plank liggen. We zullen ons niet laten meespelen of nerveus worden.”