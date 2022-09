Bamboe in de badkamer, lunch voor iedereen en succes begint met een plan: deze decospullen spotte Billie deze week

Tijd voor ‘ n kickstart

De kleurrijke borden, bowls en cups van Val Pottery zijn verrassend vrolijk getint, eenvoudig van vorm en, zoals het motto aangeeft, imperfectly perfect. “Ik proef graag van het leven en dat wil ik met mijn collectie overbrengen”, zo zegt Valerie. De perfecte energiebommetjes dus om de septemberochtenden op gang te trekken.

Prijzen vanaf 16 euro. Meer info, valpottery.be

Check! Check! Check!

Na een veelvoud aan nonchalant gevulde dagen ook nood aan structuur? Stephanie en Niki zorgden met hun SuccesPlanner al bij meer dan 15.000 hoofden voor rust, regelmaat en heel wat afgevinkte lijstjes.

www.succesplanner.com

(T)huiswerk

Klaar voor het eerste klasje? Met opbergruimte om het werkblad vrij te houden voor rekensommetjes en prachtige tekeningen.

La Redoute, 161 euro voor bureautje en stoel, www.laredoute.be

96 procent

Zoveel Belgen nemen nog steeds hun lunch mee naar het werk, zo blijkt uit een onderzoek van Mepal. Gezonder, gemakkelijker en meer variatie zijn de belangrijkste redenen waarom we ’s ochtends onze lunchbox vullen. Dat doen we met restjes, slaatjes, fruit en/of rauwkost, maar de winnaar blijven de simpele bokes.

Mepal Fruit & Veggie Pot, 15,99 euro, www.mepal.com

Punten scoren

© © heikki verdurme

Dit najaar duikt bamboe overal op in huis en dat is goed nieuws, want het is een duurzaam alternatief voor plastic. Point-Virgule is al langer overtuigd van het materiaal: dit Belgische label gaat al meer dan tien jaar aan de slag met een mix van bamboevezel, mais en melaminehars. Het resultaat? Een duurzame collectie met een zachte look én minder chaos in de badkamer.

Badkamerset, vanaf 5,25 euro, livwise.be