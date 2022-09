Vijf leden van VZW Vriendenkring KS gearresteerd: onderzoek naar verduisteren van geld

Vijf personen van de VZW Vriendenkring KS zijn vandaag gearresteerd. Ze worden verdacht van het verduisteren van geld van de vzw. Na verhoor zal beslist worden of het vijftal bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.

Het parket van Limburg startte begin september 2022 een gerechtelijk onderzoek voor misbruik van vertrouwen en witwassen binnen de vzw. Enkele verantwoordelijken zouden aanzienlijke geldbedragen hebben gebruikt voor privé doeleinde. De onderzoekers hebben ernstige aanwijzingen dat aankopen en uitstappen gebeurden. Het weghalen van gelden uit een vennootschap is strafbaar. Het onderzoek is intussen handen van een onderzoeksrechter in de afdeling Hasselt.

Geblokkeerd

In het kader van dit onderzoek heeft de federale gerechtelijke politie van Limburg vandaag vijf huiszoekingen uitgevoerd in Zutendaal, Zonhoven, Leopoldsburg , Tessenderlo en Hasselt. Er werden vijf personen gearresteerd. Rekeningen werden geblokkeerd en administratieve documenten werden in beslag genomen. De arrestanten zullen vandaag verhoord worden aangaande hun betrokkenheid bij de mogelijke verduistering van gelden.

De VZW Vriendenkring KS werd in 2012 opgericht om de belangen van de ex-werknemers van de Kempische Steenkoolmijnen te behartigen.