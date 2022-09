Dit zegt je geboortedatum volgens astrologen over jouw persoonlijkheid

De kans is groot dat jij je sterrenbeeld kent, zelfs al geloof je er niet in. Astrologie weet mensen al eeuwenlang te intrigeren. De klassieke horoscoop uit de boekskes is gebaseerd op je zonneteken. Dat wil zeggen: op de stand van de zon wanneer je geboren wordt. Benieuwd naar wat jouw zonneteken inhoudt? Hier vind je de kern. Al moet meteen wel gezegd dat astrologie uit veel meer facetten bestaat, en dus een pak complexer in elkaar steekt.