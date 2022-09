Twee fietsers van 15 jaar aangereden op weg naar school, slachtoffers gewond naar ziekenhuis gebracht

Twee fietsers van 15 jaar zijn woensdagochtend in de Gentse deelgemeente Oostakker op weg naar school aangereden door een wagen. De twee tieners werden gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Omstreeks 8.15 uur kwam het tot een aanrijding tussen twee fietsers van 15 jaar en een wagen op de hoek van de Orchideestraat en de Pijkstraat in Oostakker. “De twee tieners werden daarop gewond naar het ziekenhuis afgevoerd”, zegt de Gentse politiewoordvoerder Dirk De Sutter.

Over de omstandigheden van het ongeval is voorlopig geen duidelijkheid. “Een verkeersdeskundige werd aangesteld om de feiten te onderzoeken”, gaat De Sutter verder. De buurt van het kruispunt was tijdelijk afgesloten, maar omstreeks 13 uur kon het verkeer opnieuw hervatten.