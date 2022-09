Samana Tessenderlo-centrum op bedevaart naar Mariapark in Lommel

Op dinsdag 6 september stonden op de Vismarkt twee bussen klaar om de leden van Samana naar het Mariapark in Lommel-Werkplaatsen te brengen. Dit bedevaartsoord werd opgericht in 1925 op initiatief van de paters Kapucijnen. Het park bestaat uit een Lourdesgrot, een Heilig Hartbeeld en een kruisweg. Er staat een renovatie van het park gepland, dat daarna weer in al zijn oude glorie kan schitteren.Bij aankomst in Lommel werden de Looienaars hartelijk verwelkomd door het ontvangstcomitee. Ze kregen de mogelijkheid om kaarsen te kopen waarna ze verwend werden met koffie en taart. Na een ingetogen moment werden ze uitgenodigd in de kerk voor de Mariahulde. Na deze mooie viering konden ze het park en de grot bezoeken. Menig kaarsje zette de grot in een mooi kaarslicht. Iedereen kon nu zien dat de beelden en de kruisweg dringend moeten onder handen genomen worden. Na het bezoek aan het park werden ze terug in de kerk verwacht voor een optreden van 'Het Gebak'. Afsluiten deden ze in de zaal met een lekkere warme maaltijd. Iedereen stapte om 19 uur met een gelukzalige glimlach van de bus op de Vismarkt. De bedevaarten van vroeger zijn bijna overal verdwenen maar dit was toch een mooi en geslaagd alternatief. Foto's Alfons Eijckmans