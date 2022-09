Dimitri Van den Bergh wil scoren op WK darts met gloednieuwe pijlen: “Ik voel nu perfectie tussen mijn vingers”

Na zeven jaar trok Van den Bergh de deur achter zich dicht bij dartsfabrikant Unicorn. In 2016 haalden de Britten, de nummer 1 in de sport, onze landgenoot in huis toen ze ook al Kim en Ronnie Huybrechts onder contract hadden. Ook zij zochten intussen andere oorden op, net als dartsbond PDC trouwens die dit seizoen van Unicorn- naar Winmau-borden switchte.

Van den Bergh wisselt nu dus van pijlen, flights, shirts... Van een ommezwaai gesproken in het midden van het dartsseizoen. Hij kiest nu voor Target Darts, net als onder anderen ex-wereldkampioenen Rob Cross, Phil Taylor en Raymond van Barneveld. De Antwerpenaar stelde zijn nieuwe sponsor met veel fierheid voor in het Havenhuis.

De ‘launch’ van het evenement in zijn stad begon met een indrukwekkende video. Boodschap: Van den Bergh wil zijn dromen realiseren. En dat wil hij doen met zijn nieuwe pijlen en zijn nieuw shirt, met wat meer grijs erin én de naam van zijn dochter Oonah op zijn kraag.

“Ik ben nerveus”, lacht Van den Bergh luid op het podium. “En daar heb ik alle redenen voor. Het is een dag waar ik al lang naar uitkijk. Ik was eigenlijk al deel van Team Target, voor ik mijn eerste contract tekende. Dus ik krijg hier wel kippenvel. Het is heel uniek wat deze mensen hebben verwezenlijkt, ik ben enorm trots. Zeker omdat mijn familie er hier bij is. Mijn dochter staat nu ook op mijn shirt, ik ga er ook een tattoo van laten zetten. Al komt er misschien nog wel eentje bij (zijn partner Evi tekent van ‘rustig aan’, red.). Maar alles voelt perfect nu. Bij Unicorn voelde ik dat er sommige dingen niet goed zaten. Er was geen perfectie in wat ze maakten. Bij Target voel ik dat wel, zij maken topkwaliteit. Dat is wat ik wil. Toen ik mijn nieuwe pijlen vastpakte, dacht ik dat meteen. Ik voel nu perfectie tussen mijn vingers.”

Gevoel

De pijlen waarmee Van den Bergh toernooien gaat gooien, zijn de Generation One. Maar er wordt een groot gamma uitgebracht, met allerhande darts. Slechts één keer bracht Target een breder gamma uit dan voor Dimitri Van den Bergh, namelijk voor de iconische Phil Taylor.

“Ik leek wel mee te spelen in een actiefilm”, lacht Van den Bergh. “Ik dacht meteen van: wat gaan we hierna doen? Binnen vijf jaar nog eens afspelen en dan al mijn prestaties erbij geven, dan heb je pas een echte film. Maar over mijn Generation One. Ik ben al lang aan het nadenken over mijn pijlen. Ik heb ooit eens in Nederland een toernooi gespeeld met een dart en die grip vond ik super. Van daaruit zijn we vertrokken. Ze hebben me vervolgens veel opties gegeven en kijk, dit is het resultaat. Het gevoel is wat ik wil. Ik draai altijd een beetje met mijn vinger voor ik ga gooien en bij mijn vorige pijlen gleed ik soms weg. Nu weet ik dat ik altijd op dezelfde manier mijn pijl ga kunnen vasthouden en gooien. Plus, ik kan mijn tips er nu uitdraaien en vervangen door anderen indien nodig.”

Al blijft het altijd winnen, nieuwe pijlen. “Ja natuurlijk. Je moet altijd wat vertrouwen kweken. Maar daar heb ik drie à vier maanden voor. Ik richt alles vanaf nu op het WK, daar wil ik top zijn. Alle toernooien tot dan zijn met het WK (start op 15 december, red.) in het achterhoofd.”

Bij Target zijn ze door het dolle heen met Van den Bergh als aanwinst. “We wilden hem vijf jaar geleden eigenlijk al binnenhalen, maar dat is toen niet gelukt”, klinkt het. “Nu dus wel en daar zijn we enorm blij mee. Dimitri is een gigantisch talent.”