LIVE VUELTA. Opgelet voor de Spanjaarden: wie kan Evenepoel nog uitdagen na uitvallen van Roglic?

Dit is de eerste van de drie etappes die er op papier nog tricky uitzien. In vergelijking met de woensdag- en zaterdagrit is de klim naar het Monasterio de Tentudía peanuts, maar Remco Evenepoel moet er toch over waken niet opnieuw seconden te verliezen zoals dinsdag het geval was. Dé vraag is wie er na het uitvallen van Roglic nog genoeg in de tank heeft om te proberen de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl te onttronen. Het blijft uitkijken naar de drie Spanjaarden die nu de drie dichtste achtervolgers zijn. Volg alles hier LIVE!