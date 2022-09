Het nieuwste innovatieve snufje in het voetbal: ‘half-geautomatiseerde’ technologie maakte gisteren intrede in Champions League en moet ook op WK voor duidelijkheid zorgen

Chelsea verloor gisteren verrassend van Dinamo Zagreb in de Champions League, al had het ook anders kunnen lopen: in de tweede helft scoorde Aubameyang de gelijkmaker, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel.

De lijnrechter had het sowieso al bij het rechte eind, maar ook een nieuwe technologie hielp de VAR om te bekijken of de beslissing van de lijnrechter wel correct was. De half-geautomatiseerde technologie, waarbij camera’s op het dak van het stadion worden geplaatst om de exacte positie van alle 22 spelers te bepalen, zal ook op het WK in Qatar gebruikt worden. “De VAR zal een automatische melding krijgen wanneer er sprake is van een buitenspelsituatie: via de technologie zal binnen de paar seconden een lijn getrokken worden die beslist of een speler buitenspel stond of niet” stelt het hoofd van technologie en innovatie bij de FIFA Johannes Holzmuller.

“Dit is een belangrijke evolutie, want hoe accurater je beslissingen kan nemen, hoe beter”, weet ook Pierluigi Collina, ex-scheidsrechter en nu hoofd van het FIFA referees’ commitee. “We voelden dat er nood was aan een manier om offside sneller te kunnen detecteren.”

Op het WK zal ook de officiële wedstrijdbal ‘Al Rihla’ voorzien zijn van sensors die ervoor zorgen dat het exacte moment waarop een pass gegeven werd bepaald kan worden om nog beter buitenspel te kunnen detecteren.