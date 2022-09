Berings gezin met drie jonge kinderen al sinds april dakloos: “Mensen zijn bang om aan ons te verhuren”

Middelkerke/Beringen

Chris Illegems (31) en Cathynca Crop (31) uit Beringen leven al sinds april met hun drie kinderen in tenten, caravans en even in een studio. Hun huis werd onbewoonbaar verklaard, ze werden daarna opgelicht en niemand wil naar eigen zeggen aan hen verhuren. Het koppel moet binnenkort een camping in Middelkerke verlaten, omdat langdurig verblijf er niet toegestaan is. “We zitten met de handen in het haar en weten niet waarheen”, klinkt het moedeloos.