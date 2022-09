Vertegenwoordigers Kamers van Koophandel uit hele wereld in Limburg: “Onder de indruk”

Het is de eerste maal dat Limburg gastprovincie is voor vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties uit heel de wereld. Het was de Kamer voor Koophandel die het programma samenstelde en ook het praktische gedeelte voor haar rekening nam. “We hebben vooral de troeven van onze provincie geaccentueerd”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka, Kamer van Koophandel Limburg. “Bouwbedrijf Vandersanden uit Bilzen was daarbij omwille van de hoogtechnologische snufjes waarmee het inspeelt op de wereldmarkt. Ook het Thor Park hebben ze bezocht. Wie had bij de opstart van EnergyVille durven denken dat de site zo hot zou zijn in onze weg naar innovatie. Ook op de Corda Campus in Hasselt kregen onze gasten hoogtechnologie voorgeschoteld. Daar mogen we als Limburger fier op zijn. We zijn dan ook blij dat we dit kunnen uitdragen naar vertegenwoordigers uit onder meer Japan, Vietnam, Pakistan, Marokko, Congo, tal van Europese landen en de Verenigde Staten. Ik moet zeggen dat we vooral positieve reacties kregen van de deelnemers die echt wel onder de indruk zijn.” Gouverneur Jos Lantmeeters ontving de delegatie. “Kennis-innovatie is een belangrijke eigenschap in de Limburgse ondernemerswereld”, zegt Lantmeeters. “We moeten daarmee uitpakken. In die zin is het bezoek van de vertegenwoordigers aan onze provincie een uitstekende zaak.” (cn)