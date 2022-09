Remco Evenepoel rekent zich nog niet rijk na opgave Primoz Roglic in Vuelta: “ Makkelijk om te zeggen dat weg nu open ligt, maar daar geloof ik niet in”

Remco Evenepoel ziet zijn grootste concurrent in de Vuelta wegvallen, maar de opgave van Primoz Roglic zorgt er niet voor dat de Aerokogel van Schepdaal zich al rijk rekent: “De Vuelta eindigt pas zondagavond in Madrid. In het wielrennen kan het snel gaan.”

Na een zware val op het einde van de 16e etappe vroeg iedereen zich af of Primoz Roglic de Vuelta zou kunnen afwerken. Woensdagochtend bevestigde Jumbo-Visma het nieuws dat iedereen vreesde: de 32-jarige Sloveen verschijnt niet meer aan de start van de 17e etappe.

Wie dat wel doet, is leider Remco Evenepoel. Hij ziet zijn grootste concurrent voor het rood in de slotweek wegvallen. “Het is echt erg jammer voor hem en voor Jumbo-Visma, ik wens hem het allerbeste toe en hoop dat hij spoedig herstelt. Hij reed erg sterk, dus dan is het natuurlijk niet leuk om te moeten opgeven. Dat hij moet opgeven is een groot verlies voor deze Vuelta.”

Ondanks de opgave van zijn voornaamste concurrent, wil Evenepoel nog niet te hard van stapel lopen. “Er verandert misschien wel iets aan deze Vuelta, maar niet aan onze tactiek en mentaliteit. De Vuelta is pas over in Madrid, en we moeten ons nu nog vier etappes concentreren. Dat is het allerbelangrijkste.”

Enric Mas, die op 2 minuten en 1 seconde achtervolgt, is nu de grootste belager van Evenepoel. “Maar we houden ook nog rekening met andere jongens zoals Lopez, Ayuso en Rodriguez. We houden de volledige top 10 in de gaten. Deze Vuelta is absoluut nog niet afgelopen, want in het wielrennen kan het snel gaan.”