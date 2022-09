GEMEENTERAAD. Oppositie in Wellen: “meerderheid speelt spelletjes om volksraadpleging te vertragen”

Wellen

Nog steeds geen referendum: Vorig jaar in oktober zette Wellen het licht op groen voor een volksraadpleging over een eventuele fusie met andere gemeenten. “Die zal er begin 2022 komen”, kondigde burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) destijds aan. Maar bijna een jaar later is er nog steeds geen referendum gepland, stelt de oppositie vast. “In mei zijn al deskundigen van de Universiteit Gent aangesteld om ons te begeleiden. Is er daar nu eigenlijk al nieuws van?” zo vroeg Gerry Briers (N-VA) zich af. Voorzitster Ellen Punie (Vooruit-ROB) moest het antwoord schuldig blijven. “We gaan het wel grondig doen,” zo beloofde ze. “Je kan zo zien dat ze gewoon alles willen vertragen,” oordeelde Briers achteraf. Ook Marc Weeghmans (Open VLD) begrijpt niet waarom het zo lang moet duren. “Straks zijn we te laat, en zijn al die kosten voor een volksraadpleging weggegooid geld. Dat zou toch zonde zijn?”

Grillige openingsuren: “Het openluchtzwembad Maupertuus kende afgelopen zomer grillige openingsuren,” merkte raadslid Sandra Jans (Open VLD) op. “Niemand begreep precies wanneer het zwembad nu open of dicht was. Kunnen we daar geen vaste uren van maken?” Volgens burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) is het nochtans heel eenvoudig. “We openen bij mooi weer steeds om 10.30 uur en sluiten om 20 uur. Bij twijfel overleggen we even. Al klopt het dat er in augustus misschien wat beter had kunnen communiceren.”

Fietsstraten: Stijn Vandersmissen (Open VLD) stelde voor om enkele straten in het centrum van Wellen in te richten als fietsstraten. “Als dat bijvoorbeeld gebeurt met de Nutstraat en de Kortestraat, krijgen we interessante, nieuwe fietsverbindingen.” Schepen Kristien Treunen (CD&V) vond dat alvast een interessant idee. “We gaan het zeker bespreken in de gemeentelijke verkeerscommissie.”