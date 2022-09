Poetshulp die 5-jarig dochtertje van gezin waar hij werkt misbruikt krijgt 37 maanden cel

De correctionele rechtbank in Turnhout veroordeelde een 52-jarige man uit Meerhout tot een effectieve celstraf van 37 maanden. De man maakte zich vorig jaar als poetshulp schuldig aan seksueel misbruik van een 5-jarig meisje van een gezin uit Geel waar hij aan de slag was.

De dader, P.C., kreeg in 2008 al eens zes maanden cel met probatie-uitstel voor openbare zedenschennis. En in oktober 2021 werd hij opnieuw veroordeeld voor soortgelijke feiten tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Toen kwam aan het licht dat hij al sinds 2009 meermaals per jaar feiten van exhibitionisme pleegde. Daarbij bevredigde hij zich in zijn auto langs de kant van de weg terwijl hij wenkte naar vrouwen die voorbij wandelden of fietsten. Dat gebeurde onder meer langs de Turnhoutsebaan in Mol.

De vijftiger verscheen eind juni opnieuw voor de rechtbank, deze keer voor het misbruiken van een 5-jarig meisje van een gezin uit Geel waar hij in 2021 als poetshulp werkte. Tijdens een audiovisueel verhoor verklaarde het meisje dat hij haar twee keer had gelikt en dat ze ook zijn geslachtsdeel moest vasthouden. Er werden ook sporen van sperma op het slipje van het meisje teruggevonden.

Overal ongerust

De ouders van het slachtoffer lieten tijdens de behandeling van de zaak een brief voorlezen. “We voelen ons misbruikt en zijn beschaamd omdat we in onze eigen omgeving onze kinderen niet hebben kunnen beschermen. Zelfs in een speeltuin zijn we al ongerust als iemand te dichtbij komt”, luidde het.

De rechtbank ging in op de vordering van het Openbaar Ministerie om P.C. te veroordelen tot een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden. De man is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. Het parket vroeg woensdag nog de onmiddellijke aanhouding van C. maar dat was volgens de rechtbank dan weer niet nodig. (bvdl)