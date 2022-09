Ploegleider Jumbo-Visma leeft mee met Primoz Roglic na opgave in Vuelta: “Dit is een serieuze klap voor hem”

Ploegleider Addy Engels gaf aan de start van de 17e etappe wat extra uitleg bij de opgave van kopman Primoz Roglic. “Vlak na de finish konden we hem amper aanspreken, zo teleurgesteld was hij. Dit is een nieuwe, serieuze klap voor hem. We hadden gehoopt dat we nog een week konden vechten voor de leiderstrui, en we hadden het idee dat het er nog in zat. Gisteren deden we het erg goed, het is gewoon onwerkelijk dat we tijd terugpakken maar dat dan die val gebeurt waar enorme consequenties aan vasthangen.”

Wat er precies gebeurde bij de val van Roglic, kon Engels niet vertellen. “Ik heb niet meer gezien dan jullie. Er is geen beweging of iets dergelijks. Het ziet er gewoon naar uit dat het een heel ongelukkig incident is waar niemand schuldig aan is. Maar het heeft wel enorme gevolgen natuurlijk. We geloofden dat we nog het rood konden halen, al zullen we nu nooit de uitkomst weten. Als we hadden opgegeven hadden we niet uitgesproken om te blijven vechten, en we hebben gisteren getoond dat we bereid waren om tot het uiterste te gaan. Het is een laatste week die onderschat wordt, en wij waren vol hoop en strijdlust om te knokken tot in Madrid”, besluit Engels.