Europese Commissie bestelt nog eens 170.000 vaccins tegen apenpokkenvirus

“Hoewel we het aantal gevallen van apenpokken in de Europese Unie de voorbije weken zagen dalen, is de dreiging niet voorbij. We moeten op onze hoede blijven”, stelde eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides woensdag in een persbericht.

In de Europese Unie zijn tot dusver 18.463 gevallen van apenpokken vastgesteld. Via haar gezondheidsautoriteit Hera heeft de Commissie inmiddels 334.540 doses van het vaccin in de wacht gesleept voor de lidstaten. De al eerder aangekochte doses worden de komende weken verder verspreid onder de lidstaten, Noorwegen en IJsland.

3.000 vaccins

België ontving in juli al ruim 3.000 vaccins van de Commissie. Begin deze maand kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan dat de vaccinatiecampagne opgeschaald zal worden omdat er een kleinere dosis per injectie gebruikt kan worden. Daarnaast krijgt België 1.500 vaccins van Nederland. Alles samen zouden daardoor 6.000 extra mensen ingeënt kunnen worden.

In België zijn tot dusver 726 infecties gerapporteerd, maar volgens de laatste update van gezondheidsinstituut Sciensano lijkt het aantal nieuwe gevallen in dalende lijn. Zo goed als alle patiënten vertonen huidletsels. Ongeveer 58 procent heeft ook algemene symptomen, zoals koorts, onwel zijn en opgezwollen lymfeklieren. Er werd één sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende aandoeningen.