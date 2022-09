Oud kerkhof in Eksel omgevormd tot parkbegraafplaats

Al in 2017 startte het bestuur achter de schermen met de voorbereiding. Zo werd de voorbije jaren uitvoerig nagegaan van welke oude graven de concessie werd verlengd. “Uiteindelijk werden een 600-tal graven ontruimd. De resten zijn in een gemeenschappelijk graf ondergebracht aan een mooi herdenkingsmonument met naamplaatjes”, vertelt burgemeester Jan Dalemans. “Tot voor de herinrichting kon enkel nog bijbegraven worden. Nu is er ook de mogelijkheid om urnen te begraven, en is er ook een columbarium en strooiweide.”

Groen

Voor de omvorming naar een parkomgeving waarin bezoekers tot rust kunnen komen, sloegen de dienst Burgerzaken en de technische dienst de handen in elkaar. Er werd gezorgd voor een eigen ontwerp en de realisatie met cortenstaal, hout en vergroening. “Onze mensen voerden de werken grotendeels zelf uit”, zegt schepen van Begraafplaatsen Jacky Snoeckx (HE). Er werden bolbomen en planten- en bloemenvakken geplaatst. Het Teutenhuis, een naburige organisatie die mensen met een mentale beperking begeleidt, maakte een bijenhotel.

Centraal staat een natuurkunstwerk van Will Beckers. “Door het inplanten van zitruimtes moedigen we bezoekers aan om elkaar te ontmoeten en te steunen”, onderstreept burgemeester Dalemans. De lokale historische graven werden samengebracht in een perk en via een QR-code kan de bezoeker achtergrondinfo oproepen. Een nieuwe parking is voorzien aan de Panovenstraat waarlangs nu ook de ingang is. De totale kostprijs is 300.000 euro en volgende week start een gelijkaardige herinrichting van de oude begraafplaats in Hechtel. Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september is de parkbegraafplaats in Eksel in alle rust te ontdekken.