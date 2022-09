Beelden tonen bijzondere wolkenformatie boven West-Vlaanderen waardoor supercel ontstond

Heel wat West-Vlamingen tuurden dinsdag naar een uitzonderlijke, maar prachtige wolkenformatie boven hun provincie. Een pikdonkere shelfcloud, een gelaagde wolk, had zich gevormd boven onder andere Wingene, Bissegem, Harelbeke en Kortrijk. Zo’n speciale wolkenformatie ontstaat wanneer koudere lucht van een stormbui boven veel warmere lucht aan het aardoppervlak glijdt. De shelfcould kon volgens meteorologen het begin van de supercel zijn die later veel regen en hevige windstoten veroorzaakte in Nederland. In Zuid-West-Vlaanderen bleef het gelukkig bij een adembenemende hemel, die af en toe werd verlicht door een bliksemschicht.