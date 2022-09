Betaalbaar design? Amerikaanse ontwerper Narciso Rodriguez komt met capsulecollectie bij Zara

Je hebt zijn ontwerpen vast weleens zien voorbijkomen. Narciso Rodriguez mocht in het verleden al vrouwen als Michelle Obama en Sarah Jessica Parker kleden in zijn tijdloze silhouetten en nu zou ook jij één van zijn ontwerpen in huis kunnen halen. En nee, daarvoor hoef je geen fortuin neer te tellen want de modeontwerper sloeg de handen in elkaar met kledingketen Zara.

Misschien doet de naam Narciso Rodriguez je in eerste instantie denken aan parfum. Klopt volledig, maar de man is net zo gekend voor zijn kleding. Hij kreeg naamsbekendheid bij het grote publiek toen hij in de jaren negentig de bruidsjurk van Carolyn Bessette Kenedy ontwierp en sindsdien gaat het hem voor de wind.

Toen Rodriguez aan het begin van de jaren 2000 aan het hoofd stond van het Spaanse Loewe, raakte hij in contact met de Ortega’s, ook wel gekend als de familie achter Zara. Dat klikte, ze onderhielden contact en nu werd Rodriguez gevraagd door de modeketen om samen een capsulecollectie te ontwerpen. En niet zomaar eentje. Samen brengen ze namelijk enkele van zijn bekendste silhouetten opnieuw uit, haast exacte kopieën, inclusief de stoffen die Rodriguez origineel gebruikte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van pittige rode jurken over broekpakken en slip dresses: de collectie heeft het allemaal. Het prijskaartje is dan wel fiks duurder dan je gewend bent van Zara (prijzen variëren van circa 120 tot 500 euro), maar blijft goedkoop in vergelijking met de prijzen die Rodriguez gebruikelijk hanteert. Je vindt de collectie vanaf morgen 8 september online.