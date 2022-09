Jongen (15) in mekaar geslagen en uitgescholden, daders zetten beelden op sociale media

De zoon van Maurice ging zondagavond naar een vriend met zijn step. Toen hij terug naar huis wilde vertrekken, ergens tussen 18 en 19 uur, stond een groep van drie jongeren hem op te wachten aan de Rijschoolstraat, vertelt zijn papa. “Hij kon geen kant meer op, want het drietal begon hem meteen aan te vallen. Dat zie je ook duidelijk op de beelden, die ik kort na de feiten doorgestuurd kreeg. Ze waren blijkbaar op sociale media geplaatst. Het drietal dwingt mijn zoon om op zijn knieën te gaan zitten, waarna hij opnieuw enkele rake klappen krijgt. Ze duwen hem tot hij tegen de grond gaat. Mijn zoon smeekt wenend om te stoppen en zegt het drietal dat hij niets gedaan heeft. Verschrikkelijk om als ouder zo’n beelden onder ogen te krijgen. Dat raakt je tot in je ziel.” (Lees verder onder de foto)

Maurice heeft het moeilijk als hij de beelden bekijkt. — © VDT

Het slachtoffer kan gelukkig vluchten. “Dat is zijn geluk geweest, want ik durf er niet aan denken hoe dit zou kunnen afgelopen zijn”, vertelt papa Maurice, nog steeds in shock bij het zien van de filmpjes. “Hoe meer ik ernaar kijk, hoe bozer ik word. Mijn zoon verdient dit niet. Hij is eigenlijk de kalmte zelf, zou geen vlieg kwaad doen. Hij heeft trouwens ook heel wat vrienden, ook van buitenlandse origine, waarmee hij vaak optrekt. Zij steunen hem nu door dik en dun.”

Na de feiten vlucht het slachtoffer naar zijn mama, die in het centrum van Tienen woont. “Mijn ex-vrouw belde me zondagavond nog op om te vertellen wat er gebeurd was”, aldus Maurice. “Ik maande haar meteen aan om naar het ziekenhuis en de politie te stappen, maar mijn zoon durfde de feiten niet te gaan aangeven. Hij was bang, want het drietal had ermee gedreigd dat als hij naar de politie zou stappen, om opnieuw een gevecht tegen hem aan te gaan, maar dan met twaalf man.” (Lees verder onder de foto)

Hier op het Kazerneplein speelden de feiten zich zondagavond af. — © VDT

Maar Maurice kon deze feiten niet zomaar naast zich neerleggen. “Ik ben maandagochtend meteen naar de school van mijn zoon gegaan, de PISO in Tienen, om uit te leggen wat er gebeurd was. Daarna ben ik ook naar de school van mijn jongste zoon (11) in Hoegaarden geweest, omdat ik weet dat twee van de drie daders daar ook op school zitten. Mijn jongste zoon heeft daar trouwens ook al eens een klap gekregen, dus onze kinderen worden duidelijk geviseerd. Ik moet zeggen dat beide scholen onmiddellijk in actie zijn getreden en het nodige gedaan hebben, waarvoor ik zeer dankbaar ben.”

En Maurice stapte maandag ook naar de politie. “Ook daar kreeg ik meteen alle hulp en steun, zeker van de commissaris. Er werd een zoektocht naar de daders ingezet en al snel werd het drietal gevat. Vanmiddag (woensdag, red.) moet mijn zoon nog een verklaring gaan afleggen, waarna de zaak naar het parket vertrekt. De politie bekijkt ook of er nog verdere camerabeelden beschikbaar zijn.”

Het slachtoffer hield aan het gevecht enkele gekneusde ribben, verwondingen aan de ruggengraat, een kaakletsel en heel wat blauwe plekken over. “Het ergste voor hem is de vernedering”, zegt papa Maurice met de krop in de keel. “Hij durft niet meer buiten te komen. Hij gaat wel weer naar school, maar onder begeleiding. Dit zal duidelijk tijd en de nodige psychologische ondersteuning vragen.”

Maurice plaatste de feiten op sociale media met de oproep naar getuigen die iets zouden gezien hebben. “Ik heb meer dan duizend reacties gekregen, ook van mensen die de daders kennen voor soortgelijke feiten. Die jongeren zijn duidelijk niet aan hun proefstuk toe en het wordt dan ook eindelijk tijd dat ze een gepaste straf krijgen.”