De pech blijft duren voor Primoz Roglic: vier valpartijen met grote gevolgen in twee jaar tijd

Geen Primoz Roglic meer in de Vuelta. Het is al de vierde keer in twee jaar tijd dat de 32-jarige Sloveen van Jumbo-Visma zware pech kent in een belangrijke rittenkoers. Met steeds grote gevolgen.

© AFP

Parijs-Nice 2021: dubbele val kost eindzege

Na twee ritzeges op rij (zijn derde in totaal) gaat Primoz Roglic de slotdag van Parijs-Nice in als leider, met 52 seconden voorsprong op Maximilian Schachmann. De zege lijkt binnen. Op 70 km van de finish valt Roglic een eerste keer. Hij sluit snel weer aan in het peloton, weliswaar met een gescheurde broek. Op 25 km van het einde ligt hij weer tegen de grond, net als de troepen van BORA-hansgrohe (voor kopman Schachmann) versnellen. Nadat ook Astana (voor Alexander Vlasov) te hulp schiet, verliest een geïsoleerde Roglic steeds meer terrein. Hij bolt op meer dan drie minuten binnen en tuimelt zo zelfs nog uit de top tien van het klassement.

© EPA-EFE

Tour 2021: opgave na onhandige val

De derde rit in de Tour van 2021, met aankomst in Pontivy, is op maat van de sprinters. Het gewoel in de aanloop zorgt voor valpartijen. Roglic rijdt in het grind naast de weg en komt ten val. Hij verliest meteen 1’21”. Toch blijft hij in eerste instantie strijdlustig, maar de vele schaafwonden doen hem toch besluiten om later op te geven. Daags nadat hij de bergrit naar Le Grand Bornand meer dan dertig minuten verliest, komt hij niet meer aan de start in de negende rit.

© EPA-EFE

Tour 2022: zelf schouder teruggezet, maar later toch naar huis

De vijfde rit, de kasseienrit naar Wallers-Arenberg, is een pechdag voor Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard rijdt lek, krijgt een fiets van ploegmaat Nathan Van Hooydonck die veel te groot is, maar kan het tijdverlies op Tadej Pogacar door de hulp van Wout van Aert beperken. Erger is het gesteld met Roglic. Hij gaat op 30 km van de eindstreep samen met Caleb Ewan onderuit wanneer een hooibaal door een motor op de weg belandt. Vol schaafwonden en met een schouder uit de kom gaat hij op een stoeltje zitten. Hij houdt zijn knie vast en trekt hard zijn schouder terug op de juiste plaats. Hij verliest meer dan twee minuten op Pogacar maar blijft in de Tour, als hulp voor Vingegaard. Toch komt hij in de vijftiende rit niet meer aan de start om de Vuelta niet in gevaar te brengen.

© EPA-EFE

Vuelta 2022: val net voor finish na aanval op leider Evenepoel

Roglic gaat de derde week van de Vuelta in als leider, op 1’23” van leider Remco Evenepoel. Voor de rustdag had hij in de twee bergritten al tijd teruggewonnen en het geloof in een vierde eindzege op rij is niet weg. De zestiende rit richting Tomares is vlak, maar net voor de finish is er een nijdig klimmetje. Roglic valt aan en alleen Pascal Ackermann, Mads Pedersen en Fred Wright kunnen volgen. Roglic gaat voluit voor extra tijdswinst maar wanneer de spurt begint en hij zich in het wiel van Wright wil zetten, is er contact. Roglic valt zwaar en komt vol schaafwonden en groggy over de finish. Een dag later kom hij niet meer aan de start.