Poetin: “Rusland zal geen olie of gas meer leveren als prijzen geplafonneerd worden”

Rusland zal geen olie of gas meer leveren indien de prijzen geplafonneerd worden. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin woensdag aangekondigd.

Meerdere Europese lidstaten gaven de voorbije dagen aan een plafonnering van de energieprijzen genegen te zijn. Onder meer de Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) liet verstaan voorstander te zijn in interviews en tijdens de persconferentie over nieuwe maatregelen die de regeringen in ons land nemen om de energiefacturen te verlagen. Hij zei toen duidelijk naar Europa te kijken “om het bloeden te stoppen”.

Maar als die plafonnering er komt, zal Rusland stoppen met het leveren van gas en olie. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd tijdens een toespraak op een economisch forum in Vladivostok. Hij noemde de oproep tot een plafonnering “stom”.

Dadelijk meer.