Chelsea grijpt meteen in na tegenvallende seizoensstart en zet coach Thomas Tuchel op straat

Opvallend nieuws woensdagochtend: Chelsea besloot, daags na de verrassende nederlaag tegen Dinamo Zagreb, trainer Thomas Tuchel op straat te zetten. Ook in de Premier League vlot het nog niet echt voor The Blues met slechts 10 op 18.

Het ontslag van de 49-jarige Duitser komt vrij onverwachts. In januari 2021 nam hij het roer over bij Chelsea, enkele maanden later veroverde hij meteen de Champions League. Vorig seizoen eindigde Chelsea nog derde in de Premier League: geen schande als je enkel Manchester City en Liverpool voor je moet dulden.

Dit seizoen schoot Chelsea iets minder uit de startblokken: met slechts 10 op 18 vertoeven The Blues momenteel op de zesde plek, en ook op de openingsspeeldag van de Champions League ging Chelsea verrassend ten onder tegen het bescheiden Dinamo Zagreb. In mei nam de Amerikaanse miljardair Todd Boehly Chelsea in handen, en hij vindt duidelijk dat het tijd is voor een frisse wind.