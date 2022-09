Benefiet voor Oekraïne in Lavendelhoeve

Hasselt

Op zaterdag 24 september vindt in de Lavendelhoeve in Hasselt een benefiet plaats voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Op het menu staat een muzikale namiddag met Herman & Ness. Toegang is gratis, maar je kan ter plekke een vrijwillige bijdrage leveren. Ook de opbrengst van de drankjes gaat voor een groot deel naar het steunfonds voor Oekraïne van de Oekraïense orthodoxe kerk in Genk en naar een kinderhospitaal waar zieke kinderen uit het oorlogsgebied worden verzorgd. De benefiet vindt plaats van 17 tot 19 uur. U vindt De Lavendelhoeve in de Olmenbosstraat 25 in Stokrooie. (cru)