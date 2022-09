Wie doet Remco nog wat in de Vuelta? Dit zijn de overgebleven tegenstanders van Evenepoel na opgave Roglic

Roglic out. De baan naar eindwinst in de Vuelta ligt nu helemaal open voor Remco Evenepoel, zou je denken. Alleen Mas nog afhouden of werpt er toch nog iemand anders zich op voor de eindzege. De Spaanse jongeren Ayuso en Rodriguez hebben plots zicht op het podium of krijgen we nog een kamikazepoging van Lopez? Nummer zes Almeida volgt al op 7 minuten en kunnen we in principe afschrijven.

Enric Mas (2de op 2’01)

Rijp voor derde tweede plek

Het afstappen van Roglic verandert ook voor Mas de zaken. De Spanjaard lijkt sowieso zeker van een podiumplek en zelfs de tweede stek kan hem nog moeilijk ontglippen met bijna drie minuten voorsprong op eerste achtervolger Ayuso. Met een 18de plek zat Mas gisteren alvast waar hij hoorde te zitten en zondag op de Sierra Nevada reed hij als eerste klassementsrenner over de meet, net na ritwinnaar Arensman. Met de vorm zit het dus nog goed bij Mas, alleen is het geen finisher. Hij eindigde in 2018 en vorig jaar al eens 2de in de Vuelta, maar echt meedoen voor eindwinst kon hij tot dusver nog niet.

Juan Ayuso (3de op 4’49)

Ondanks covid-besmetting

Het 19-jarige Spaanse supertalent dat ondanks een covid-besmetting niet wil buigen. Ayuso verbaast iedereen in deze Vuelta. Verloor in de tijdrit 2’17 op Evenepoel, maar beperkte voorts meestal de tijdsverschillen. Kwam op de Sierra Nevada ondanks een noodgedwongen fietswissel toch nog 4 seconden voor Evenepoel boven. Minpuntje: nagenoeg geen ervaring. Dit is pas zijn eerste grote ronde en met Rodriguez op amper 27 seconden, lijkt het eerder een logisch plan om die podiumplek te verdedigen dan voluit voor de winst te gaan.

© EPA-EFE

Carlos Rodriguez (4de op 5’16)

Kreeg tik op Sierra Nevada

Nog zo’n Spaans rondetalent dat aan zijn eerste ronde van drie weken bezig is en een zeer regelmatig parcours aflegt tot dusver. Hij eindigde al zes keer in de top tien van een rituitslag. Verloor zondag wel 1’30 op Evenepoel op de Sierra Nevada en viel daar terug naar plek vijf. Gezien zijn achterstand en Lopez die in zijn nek hijgt, lijkt hij zich vooral te zullen moeten concentreren op het behalen van een podiumplek. Verloor meer dan 2 minuten op Superman Lopez in de zondagrit en de druk komt bij hem dus ook van achter hem.

Miguel Angel Lopez (5de op 5’24)

Groeit zienderogen en heeft niets te verliezen

Aan een gestage opmars bezig. Verloor bijna anderhalve minuut in de rit naar de Pico Jano, maar schoof daarna geleidelijk aan weer op. Met een tweede en een derde plek in de zware bergritten van het voorbije weekend, beschikt hij weer over zijn beste benen. Heeft ook niets meer te verliezen, moet niet voor WorldTour-punten koersen want Astana verkeert niet in degradatiezorgen. Kan met andere woorden een alles-of-niets-aanval ondernemen. Alleen lijkt de te overbruggen achterstand te groot voor de bergetappes die er nog resten. Hij moet echt al rekenen op een flinke inzinking van Mas én Evenepoel om nog in beeld te komen voor de eindzege. Het podium lijkt eerder realistisch.

© BELGA

De top 10:

1. Remco Evenepoel

2. Enric Mas (Spa) op 2’01”

3. Juan Ayuso (Spa) op 4’49”

4. Carlos Rodriguez (Spa) op 5’16”

5. Miguel Angel Lopez op 5’24”

6. Joao Almeida (Por) op 7’00’’

7. Thymen Arensman (Ned) op 7’05’’

8. Ben O’Connor (Aus) op 8’57’’

9. Jai Hindley (Aus) op 11’36’’

10. Louis Meintjes (Z-Af) op 11’41”