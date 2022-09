Havaianas lanceert pluchen teenslippers voor de winter

Of je ze nu enkel draagt op het strand of ook om naar het werk te gaan: teenslippers zijn doorgaans een erg zomers accessoire. Het soort schoen dat je aan wil wanneer je zo weinig mogelijk om je lijf wil voelen omdat de temperaturen tropisch aanvoelen. In de winter kiezen we dan weer liever voor een meer donzige optie. Dat heeft ook Havaianas begrepen.

Havaianas zijn een begrip wanneer we het hebben over zomers schoeisel. Je bent fan of je bent het niet, maar geen enkel merk is zo goed ingeburgerd op het gebied van teenslippers als zij. Het enige probleem? Eens de zomer voorbij is, gaan de Havaianas de kast in en denk je er niet meer aan tot je volgende uitje naar het strand. Om daar verandering in te brengen komt het merk nu met twee winterproof opties, klassieke modellen die voor de gelegenheid in een pluchen jasje werden gestoken.

Met of zonder tenen

De Top Home Fluffy in Pink — © Havaianas

Bij het ontwikkelen van de collectie werd aan twee soorten slipperdragers gedacht: zij die graag iets tussen hun tenen hebben en zij die dat niet willen. De klassiekers ‘Top’ (met teenstukje) en ‘You Malta’ (zonder teenstukje) kregen dus een winterse versie, respectievelijk de ‘Top Home Fluffy’ en de ‘You Malta Cosy’.

De You Malta Cosy in Black — © Havaianas

De ‘Top Home Fluffy’ zal vanaf oktober verkrijgbaar zijn in vier kleuren: wit, zwart, pastelroze en een dierenprint. Voor de ‘You Malta Cosy’ werd dan weer gekozen voor beige, zwart en roest. Een meer ingetogen kleurenpalet dan we gewend zijn van Havaianas, maar eentje dat perfect past bij die gezellige winteravonden.

Je haalt de winterse slippers in huis voor 36 euro (‘Top Home Fluffy’) en 45 euro (‘You Malta Cosy’). Bestellen kan via de webshop of je kan terecht in de flagshipstores.