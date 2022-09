Magnette laakt blokkering bij aanpak overwinsten energiebedrijven en haalt uit naar MR

“De enige mens in Europa die denkt dat de overwinsten (van de energiebedrijven) niet bestaan, is de voorzitter van de MR.” Op die manier heeft PS-voorzitter Paul Magnette woensdag op radiozender Bel-RTL uitgehaald naar de Franstalige liberalen, die zich volgens hem als enige meerderheidspartij verzetten tegen het afromen van die winsten.

De aanpak van de overwinsten maakt deel uit van de gesprekken binnen de federale regering over de aanpak van de energiefactuur. Het kernkabinet kwam daarover dinsdagavond nog samen. Woensdag staat een onderhoud met de vakbonden geprogrammeerd, nadat maandag de werkgevers langskwamen bij de federale regering en de gewestregeringen.

Op tafel liggen naast de overwinsten verschillende pistes, zoals de uitbreiding van de sociale bescherming naar de middenklasse en de plafonnering van de prijzen. Voor dat laatste wordt uitgekeken naar de vergadering van de Europese ministers van Energie nu vrijdag.

Eind oktober

Als het van Magnette afhangt, moeten de verschillende maatregelen ten laatste eind oktober in voege treden. De PS-voorzitter maakte wel duidelijk dat niet kan worden geraakt aan de indexering van de lonen.

Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil vooruitgang boeken. Wanneer de temperaturen beginnen dalen, moeten de mensen de maatregelen ook in hun factuur voelen, liet hij woensdag optekenen op de VRT-radio. In tegenstelling tot bij de aanpak van de coronacrisis is het niet de bedoeling de “bazooka” boven te halen, maar moet het gaan om gerichte en tijdelijke maatregelen, waarbij ook wordt bekeken hoe en ander structureel kan worden verankerd.