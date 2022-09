Florence panikeert in ‘Blind getrouwd’ omdat ze toiletspray was vergeten, en ze is niet alleen

Blinde paniek in Blind getrouwd: bruid Florence was haar toiletspray vergeten. “Voor als je naar het groot toilet gaat in dezelfde kamer. Stel je voor.” Enige gêne is niet ongewoon in een prille relatie, laat staan als je net met een compleet onbekende in het huwelijksbootje bent gestapt. Maar ook het kleinste kamertje kent zijn etiquetteregels. “En als je die volgt, moet je geen gêne hebben.”