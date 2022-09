Woordvoerster Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken spot met Britse premier Liz Truss

“Soms stellen we ons de vraag: is het werkelijk zo dat er in landen met een grote bevolking en een lange democratische traditie niemand is die in staat is om de verschillende machtstakken op een waardige, professionele en verstandige manier te vertegenwoordigen”, aldus Maria Zakharova, geciteerd door het officiële persagentschap TASS.

Eerder had het Kremlin aangekondigd “geen veranderingen” te verwachten in de relatie met het Verenigd Koninkrijk nu Truss bijna aan het hoofd van de Britse regering staat.