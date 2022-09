Ferm Alken centrum danst op voorstelling jaarprogramma

En het was feest want heel wat nieuwelingen kwamen opdagen om kennis te maken met de vereniging.Voorzitster Rita Geladé nam het woord en iedereen was meteen mee. Een waaier van activiteiten kwam aan bod zoams crea, bloemschikken, toneel, lezingen,... .voor ieder wat wils.Daarna werd er volop gedanst onder leiding van Martine Van Olst ( professionele lesgeefster bij Ferm-linedance4fun).Met een hapje en een drankje werd deze avond succesvol afgesloten.