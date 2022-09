Robbe Ghys voor drie seizoenen naar Alpecin-Deceuninck

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel: Robbe Ghys rijdt de komende drie seizoenen voor Alpecin-Deceuninck. De naar Gent uitgeweken Lummenaar komt over van Sport Vlaanderen-Baloise.

“Het Belgische en familiale karakter van Alpecin-Deceuninck was de belangrijkste factor in mijn beslissing”, zo legt Ghys uit in een persmededeling van de ploeg. “En natuurlijk de professionele manier van werken in dit team. Ik geloof in dit project en ik hoop dat ik een betere renner kan worden in deze omgeving.”

In de ploeg van de broers Roodhooft krijgt Ghys ‘carte blanche’ om het wegwielrennen met de piste te combineren. In die laatste discipline veroverde de 25-jarige Ghys zopas nog twee medailles op het Europees kampioenschap.

“In de komende jaren hoop ik me te ontwikkelen tot lead-out in de sprinttrein van de ploeg”, aldus nog Ghys. “Het is fantastisch dat ik de kans krijg om me voor te bereiden op het baanwielrennen op de Olympische Spelen van 2024, daarna zal ik me volledig focussen op een wegcarrière.”

Naast Jasper Philipsen en Quinten Hermans, die net als Robbe Ghys volgend jaar de ploeg vervoegt, wordt Ghys al de derde Limburger in het plunje van Alpecin-Deceuninck.