“Op papier een warrig idee...”: wij luisterden naar het debuutalbum van IBE, dit is onze finale conclusie

“Een debuut dat aanvoelt als een comeback”, zo omschrijft de Genkse artiest IBE (20) zijn album Sweet Love. Omdat zijn carrière, die als een speer uit de startblokken schoot, plots werd gefnuikt door een virus en hij zijn momentum bijna verspeelde.

Nóg een omschrijving van de artiest zelf: “Deze plaat is IBE 1.0 en IBE 2.0 in één pakket.” Dat laatste omdat het album deels geproducet werd door beschermengel van het eerste uur Hans Francken en deels door Oliver Symons van Bazart. De eerste is verantwoordelijk voor de traditionelere songs, de tweede voor de tracks die drijven op elektronische sounds.

IBE aan het werk op Pukkelpop afgelopen zomer. — © Koen Bauters

Op papier een warrig idee, in de praktijk werkt het, want Sweet Love laat zich presenteren als een logisch geheel. En zo kan het dus dat vooruitgeschoven singles als Dumb en Table of Fools - verder dan dit kunnen songs niet uit elkaar liggen - hand in hand gaan op één album.

Voor Home wist IBE de populaire Britse zangeres Emily Burns te verleiden tot een duet. Dat levert een zeemzoete oorwurm op die van ver doet denken aan I’m Your Sacrifice van Ozark Henry.

Ook Dark Maze was eerder al een single. Wanneer deze aan Snow Patrol-schatplichtige song de boel afsluit, weten we dat deze nog steeds piepjonge artiest een mooi album heeft afgeleverd waarop zowel zijn kwaliteiten als songschrijver als zijn karakteristieke stem ten volle tot uiting komen. Een debuutplaat. Dat doet ons reikhalzend uitkijken naar wat komen gaat, want talent heeft deze Genkenaar op overschot. (jsm)

‘Sweet Love’, IBE, vanaf nu te beluisteren. www.linktr.ee/ibe_wuyts