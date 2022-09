Handcandy, vogeltjes voor je toilet, en een gepersonaliseerde zonnehoed: de shoppingbuit van team Billie

Een regen aan complimentjes

Lien Lammens, redactrice: “Eerst getest, dan over geschreven om uiteindelijk zelf te kopen: toen ik mijn haar waste met deze shampoo regende het complimentjes. Meer dan voldoende om mij meteen te overtuigen om zelf een fles te kopen. “

Loreal Professionnel - Expert Solar Sublime Shampoo - regenerating and protective shampoo for hair exposed to the sun - 300ml, 16,90 euro

bol.com

Hoedje van stro

Lien Lammens, redactrice: “Elke zonvakantie moet ik een nieuwe hoed kopen omdat ik die altijd vergeet in te pakken. Ik hoop dat dit exemplaar, met geborduurde initialen, deze keer wel in de valies terechtkomt.”

Strohoed deluxe met witte band, Olive, vanaf 26,96 euro

le-olive.com

Neervleien in een zee van kussens

Lise Smout, adjunct-chef: “Nooit genoeg kussens in bed, toch? Mijn wederhelft denkt er anders over maar deze twee superzachte exemplaren met wafeltextuur kunnen er echt nog wel bij.”

Sloop Deauville van Marie-Marie, 35 euro

marie-marie.com

Cannelé Bordelais

Veronique Nolens, coördinator: “Dit jaar ontdekte ik Cannelé de Bordeaux, een traditioneel Frans gebakje met een soort van vla met vanille en rum als vulling. De buitenkant is donker gekarameliseerd. Je bakt ze in speciale cannelé vormpjes. Niets belet me nu nog om deze guilty pleasure zelf te maken.”

Bakvorm Cannelé Bordelais, Lékué, 15,90 euro

lekue.com

Fluitende vogeltjes in het kleinste kamertje

Veronique Nolens, coördinator: “Zet deze Zwitscherbox van Relaxound op je toilet of badkamer en verras je gasten met het vrolijke geluid van merels. Het overkwam mij toen ik bij mijn zus op bezoek was en je gaat er spontaan van glimlachen. De box heeft een bewegingsmelder en het rustgevende getjilp is ongeveer twee minuten te horen,waarna het langzaam weer verdwijnt.

Zwitscherbox wood, 59,95 euro

shop.mamzel.eu

Indian Summer vol spanning

Veronique Nolens, coördinator: “Op de valreep nog op zoek naar een spannend verhaal om tijdens de Indian Summer-avonden het vakantiegevoel levendig te houden? Dan kan ik Augustus van J.D. Barker warm aanbevelen. Deze roman is vele genres in één boek: thriller, romantiek en een coming-of-ageverhaal.”

Augustus, J.D. Barker, Meulenhoff Boekerij, 670 blz. 22,99 euro

standaardboekhandel.be

Handcandy

Veronique Nolens, coördinator: “Hoe meer ringen aan mijn vingers, hoe liever. En met deze set van drie kan je naar hartenlust schuiven want ze zijn aanpasbaar.

Set van 3 ringen Pilgrim, 39,95 euro

pilgrim.net

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.