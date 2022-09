Neos Maaseik viert mee op SeniorenFest

Het SeniorenFest ging door in de Lotto Arena in Antwerpen. Maar vooraf werd er nog heerlijk genoten van een feestelijke maaltijd met een aperitief in San Marco Village in Schelle.Samen met zo’n 3000 Neosleden uit heel Vlaanderen konden de leden van Neos Maaseik genieten van de optredens van Guga Baul en zijn Studio Guga, De Grungblavers met onder andere Gene Bervoets, Jan Van Looveren, Dirk Cassiers, Paul Ambach Erik Goossens en Marc Franssen. Raymond van het Groenewoud mocht het feest afsluiten. Het geheel werd gepresenteerd door Bieke Illegems en Erik Goossens.Een prachtig feest en een uitstekende organisatie van Neos vzw. De thuisblijvers hadden zeker ongelijk.