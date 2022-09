KVG Bocholt-Bree maakt rondvaart op de Maas

42 KVG-leden hadden zich ingeschreven voor de rondvaart met de 'Stad Wessem', een prachtige boot die vanuit Maasbracht een toer maakte over de Maas. Zo voer de boot via de sluis van Linne, waar een hoogteverschil van 4 meter overbrugd werd, in de richting van Roermond. Via de haven aan de Oolder-huuskes, voer de 'Stad Wessem' over de grindgaten rond Roermond om dan langs de haven van Wessem terug te varen naar Maasbracht.Intussen konden de KVG-leden zich te goed doen aan een lekkere warme maaltijd met achteraf nog een tas koffie.Omstreeks 3 uur stond de bus iedereen weer op te wachten aan de kade en reden de KVG-leden na een gezellige rondvaart terug naar huis.