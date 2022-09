Herdenking bevrijding, nieuw monument in de maak in Beringen

Door de verbreding van het Albertkanaal werd dit monument tijdelijk verwijderd en vond de herdenking vorig jaar plaats op de begraafplaats in Beringen-centrum. "Nu de verbreding zo goed als afgerond is, zal ook het vernieuwde oorlogsmonument een plekje krijgen op een tiental meter van de oorspronkelijke plaats. De herdenkingsplaten uit het oude monument zullen gerecupereerd worden in het nieuwe monument. Voor het nieuwe monument werken ze samen met de secundaire school Sint-Ferdinand uit Lummen. Leerlingen van het vijfde en zesde jaar ruwbouw nemen de volgende maanden, onder begeleiding van de praktijkleerkrachten en stad Beringen, de uitwerking van een nieuw monument voor hun rekening. Een korte herdenking bij het toekomstige monument werd door deken Mathieu Plessers gedaan. Het lied ‘Waarheen leidt de weg’, een universeel lied rond vrede, werd gezongen door koster Els. Het vredesgebed van Sint-Franciscus werd gelezen door Joey Wolfs die als seminarist enkele weken meeleeft in de pastorale eenheid van Beringen. Verder werd de Last Post gespeeld door Karlo Peeters, een muzikant van de harmonie Beringen. Na de plechtigheid aan het monument was er nog een receptie in de Bistro van het stadhuis