Oplichters dreigen met zuuraanval tegen wie geen 5.000 euro betaalt: “Ik ken al je routes, ook je adres”

De mail die mensen in hun mailbox vonden, werd verstuurd door iemand die zich uitgeeft voor ‘Kill’ en heeft als onderwerp ‘snelle service’.

Onbekenden dreigen met een zuuraanval als je niet snel 5.000 euro stort. “Het bericht maakt mensen echt bang. Het valt op dat de mail in slecht Nederlands is opgesteld. Het is vermoedelijk een vertaling van de ‘hitman scam”, klinkt het bij Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid.”

Volgens de federale politie komt de mail uit Angelsaksische landen overgewaaid. “Daar bestaat het fenomeen al langer en gaan oplichters zelfs nog een stap verder. Ze geven zich uit voor een huurmoordenaar die zegt dat hij werd ingehuurd om je te vermoorden of te verwonden, maar dat je gespaard blijft als je betaalt. De daders waarschuwen in de mail ook om geen contact op te nemen met de politie.”

De politie Zuiderkempen waarschuwt op zijn beurt om geen contact op te nemen met de oplichters. “Deze vorm van oplichting is immers enkel bedoeld om je bang te maken zodat je geld overmaakt zonder verdere hulp of informatie in te winnen. Ga er dus zeker niet op in”, klinkt het.

Gooi mail weg

Reageer niet op dergelijke phishingberichten en verwijder ze onmiddellijk, waarschuwt Safeonweb. Deze berichten worden willekeurig verzonden. Als je het beantwoordt, geef je wel het signaal dat je e-mailadres in gebruik is en kan je opnieuw opgelicht worden.

Stuur zeker ook nooit geld of geef nooit creditcardgegevens, online accountgegevens of persoonlijke informatie aan iemand die je niet kent. Heb je toch geld overgemaakt, contacteer dan zo snel mogelijk je bank zodat die je rekeningen kan blokkeren. Blijft deze persoon je bedreigen, contacteer dan de politie.