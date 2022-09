Drie moorden en zes moordpogingen in rusthuis in Oostrozebeke: dader na twee jaar nog niet gevat

In een rusthuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke zijn drie moorden en zes moordpogingen gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Het laatste nieuws en VTM nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie. De bejaarden werden vergiftigd met insuline. De moorden zijn gestopt, maar de dader is twee jaar later nog steeds niet gevat.

De dader sloeg begin juli 2020 voor het eerst toe. Zowat een jaar lang werden verschillende bewoners van woon-zorgcentrum Rozenberg ingespoten met een overdosis insuline. Drie keer resulteerde dat in een moord. Een man van 87 overleefde twee vergiftigingen, maar de derde poging werd hem uiteindelijk fataal.

Geen enkele van de slachtoffers had injecties met insuline nodig. Het woon-zorgcentrum stapte naar de politie. Maar die tast nog steeds in het duister. Nochtans werden alle personeelsleden aan de tand gevoeld en werden ook familie en nabestaanden verhoord.

Onder de radar

Opvallend: in februari 2021 hielden de moorden en moordpogingen plots op. Alles speelde zich dus af binnen een periode van drie maanden. De moorden bleven twee jaar onder de radar. Het onderzoek verliep onder embargo, wat hoogst uitzonderlijk is. Het toont aan hoe groot de hoogspanning rond het dossier is.

Een gerechtelijke bron bevestigt aan onze redactie dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de verdachte overlijdens in het rusthuis. Het onderzoek is opgestart na enkele van die overlijdens, en zo is de bal gaan rollen. Het parket gaat voorlopig niet in op de zaak, maar laat wel weten dat het in de loop van de dag zal communiceren.

“Enorm geschrokken”

Werner Vandekerkhove (72) woont al 22 jaar in de wijk vlak aan het rusthuis. Zijn halfbroer Walter Debrouwer (74) verblijft in het rusthuis. Toch wist Werner niets van wat er gaande was. “Ik schrok enorm toen ik het las, ik snap niet hoe ze dit zo lang stil hebben kunnen houden. Het rusthuis houdt regelmatig een bijeenkomst voor familie van de bewoners, maar bij mijn weten is ook daar nooit iets gezegd. Anders waren we altijd best tevreden over het rusthuis. Mijn broer klaagde nooit.”

Bij het rusthuis wilde men niet dieper ingaan op de feiten. “Wegens het geheim van het onderzoek”, klinkt het. “We hopen dat het gerecht spoedig zijn werk kan afronden.” De enige info die het gaf, kwam in een statement waarin staat dat de hoofdverpleegkundige, de coördinerend adviserend arts en de directie op 19 november 2020 de eerste aangifte hebben gedaan. “We hopen — niet in het minst met alle bewoners en hun families — dat het gerechtelijk onderzoek spoedig kan worden afgerond en dat er duidelijkheid in dit dossier kan komen. We vinden dat het allemaal veel te lang duurt en dat vreet aan de moraal van ons personeel. Waarmee we niet willen zeggen dat het gerecht haar werk niet zou doen, wel integendeel.”

Burgemeester: “Pas dinsdag op de hoogte gebracht”

De burgemeester van Oostrozebeke, Luc Derudder, bevestigt “dat er al een tijd een gerechtelijk onderzoek loopt”. “Pas dinsdagmiddag zijn we op de hoogte gebracht dat de pers hierover iets ging melden. Dit is uiteraard heel zwaar voor de gemeente. Maar meer wil ik daar nu nog niet over zeggen.”

Vanuit zijn gemeente kwam even later een persbericht, waarin bovengenoemde feiten bevestigd worden. “Het OCMW van Oostrozebeke heeft zich meteen burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter, die belast werd met het gerechtelijk onderzoek”, klinkt het. “Samen met de onderzoekers, in wie het bestuur van het OCMW alle vertrouwen heeft, hoopt het bestuur, de directie, het personeel van het woonzorgcentrum, maar niet in het minst alle bewoners en hun familie , dat het gerechtelijk onderzoek spoedig kan worden afgerond en dat er duidelijkheid komt in dit dossier. We vinden ook dat het allemaal veel te lang duurt en dat vreet aan de moraal van ons personeel, die zich dagdagelijks inzet en inspant voor de bewoners en waarmee geenszins de indruk wordt gegeven dat het gerechtelijk onderzoek zijn werk niet zou doen, wel integendeel.”

