Vliegshow Sanicole in Hechtel-Eksel eert 75 jaar Amerikaanse luchtmacht

Luchtvaartliefhebbers kunnen komend weekend, 10 en 11 september, opnieuw terecht in Hechtel-Eksel voor de internationale vliegshow Sanicole. Centraal thema dit jaar is de 75ste verjaardag van de Amerikaanse luchtmacht.

Dat gaat gepaard met een Europese première: een exemplaar van het gevechtsvliegtuig F-35 Lightning II, dat de komende jaren bij de Belgische luchtmacht de F-16 aflost, zal een herdenkingsvlucht uitvoeren samen met P-51 Mustang uit de Tweede Wereldoorlog.

LEES OOK. Waarom er vandaag acht Saoedische straaljagers boven Limburg vlogen

Het is de enige keer dat de toestellen in duo dit jaar te zien zullen zijn in Europa. Het is ook de eerste keer dat de ‘Heritage Flight’ naar België afzakt.

LEES OOK. Kampenaren krijgen korting op Sanicole Airshow

Een vijftiental landen heeft de F-35 Lightning II van de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin gekozen om hun vloten gevechtsvliegtuigen te vervangen. België heeft 34 exemplaren besteld die tussen 2023 en 2030 geleverd zullen worden.

De organisatie maakt zich sterk dat de vliegshow Sanicole weer garant staat voor een “totaalspektakel in de lucht en op de grond. Straaljagers, oldtimers, helikopters, jet patrouilles, luchtacrobatie, transportvliegtuigen en parachutisten... Zowat alle facetten van de luchtvaart komen aan bod”, luidt het. De Turkse luchtmacht en de Saoedische luchtmacht tekenen met de Turkish Stars en de Saudi Hawks present voor acrobatische patrouilles.

Zaterdagavond 10 september is er een ‘sunset airshow’, die dus doorgaat tot het vallen van de nacht en aan populariteit wint.

Meer informatie op www.sanicole.com.