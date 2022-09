Chemiegroep Tessenderlo en weefgetouwenproducent Picanol kondigen fusie tot één industriële groep aan

Chemiegroep Tessenderlo en weefgetouwenproducent Picanol gaan samensmelten tot één bedrijf. In juli lanceerde Tessenderlo een ruilbod op Picanol en eind 2015 was er al eens een poging om beide bedrijven, die gecontroleerd worden door ondernemer Luc Tack, samen te brengen. Woensdagmiddag is een persconferentie gepland in Gent, zo melden beide bedrijven woensdagochtend.