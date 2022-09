Charles De Ketelaere kan voor de tweede keer op rij niet overtuigen bij Milan: “De blonde Belg speelde zonder pit”

Afgelopen weekend was de man van 35 miljoen al een van de minderen tijdens de derby tegen Inter. Die werd weliswaar met 3-2 gewonnen, maar De Ketelaere ging de mist in bij de 0-1 van de stadsrivaal en kon daarna niet meteen zijn stempel drukken. Het leverde hem een vroege wissel, kritiek en een povere punten op in de Italiaanse kranten.

Toen was De Ketelaere samen met verdediger Fikayo Tomori volgens La Gazzetta dello Sport de slechtste man op het veld, dinsdagavond was hij dat samen met spits Olivier Giroud. Beide heren kregen slechts een 5/10 in de roze sportkrant.

“De blonde Belg speelde zonder pit”, klinkt het. “Hij werd op de flanken misschien niet altijd gezocht, maar zeker ook niet vaak gevonden. Een keer deed hij iets geweldig, van waaruit de 1-1 voortkwam, maar voor een nummer tien is dat een beetje weinig.”

© EPA-EFE

Andere punten voor De Ketelaere:

Il Giorno (6): “De Belg bezit duidelijk veel kwaliteiten en had de verdienste dat hij de actie startte die de 1-1 inluidde. Maar hij verstuurde te weinig gevaarlijke passes en was te weinig betrokken in het spel. Opnieuw vervangen door zijn concurrentie Brahim Diaz.”

Repubblica (5): “Zijn enige echte bijdrage was een flits die Leao op weg zette voor de assist voor de gelijkmaker.”

Eurosport Italia (5,5): “De Ketelaere zwoegde 40 minuten lang in zijn positie, maar toonde wel telkens als hij de bal voelde dat hij technisch begaafder is dan de meeste voetballers. Hij leidde de 1-1 in met een heerlijk tikje, maar had verder niet de invloed die je van hem zou mogen verwachten.”

Tuttomercatoweb (6): “De klasse is duidelijk aanwezig bij De Ketelaere, maar zijn prestatie in de eerste helft was minder. Je kan niet ontkennen dat hij door een ingeving de gelijkmaker inleidde, maar voor de rest was hij niet bijzonder veel aanwezig.”

© EPA-EFE

Dan was het een veel geslaagdere avond voor Alexis Saelemaekers. Onze landgenoot scoorde het enige Milanese doelpunt en werd verkozen tot Man van de Match. Niet alleen door de Italiaanse pers, ook door de UEFA.

“Hij bleek de juiste keuze van Milan-trainer Stefano Pioli”, aldus La Gazzetta dello Sport, dat Saelemaekers een 6,5/10 gaf. “Hij was meteen gevaarlijk. Eerst met een scherpe voorzet, daarna met een doelpoging en tot slot met een goal. Dat laatste leek gemakkelijk, maar toch… De bal moest er nog altijd in.”