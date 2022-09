Eerste schooldag valt voor Arthur (9) in het water als hij zich verslikt in stukje hotdog: “Opeens was er geen geluid meer”

Arthur (9) uit de Akron in de Amerikaanse staat Ohio zal zijn eerste schooldag niet snel vergeten. De negenjarige jongen genoot van een hotdog toen het plots misliep. Hij verslikte zich en kreeg geen lucht meer binnen. Adjunct-directrice Darby Baumberger had net die dag bewaking en kon snel ingrijpen.“Opeens was er geen geluid meer. Hij stond daar gewoon en greep naar zijn keel ”, zegt ze.