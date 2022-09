Zorgorganisaties vragen ingrepen overheid om energiefactuur te verzachten

De meeruitgaven waar de Belgische ziekenhuizen voor staan door de hoge energiefactuur brengt hun financiële leefbaarheid ernstig in het gedrang, zegt Zorgnet. De ziekenhuizen krijgen geen extra middelen voor de gestegen energiekosten. Ze worden gefinancierd via een gesloten enveloppe van de federale overheid, die losstaat van de reële kosten van een ziekenhuis. Het doorrekenen aan de patiënt is per definitie uitgesloten.

Naast de energiekosten wegen ook de indexsprongen op de financiële leefbaarheid. Specifieke inkomstenbronnen, zoals de afdrachten op honoraria, evolueren dan weer niet mee.

Btw-verlaging

De Vlaamse woon-zorgcentra op hun beurt stellen een kostenstijging van 132 miljoen euro vast, de groepen van assistentiewoningen een van 36 miljoen euro. Het gaat daarbij enkel om de directe kosten van elektriciteit en gas, niet om de indirecte voor diensten of energiegevoelige goederen. De woon-zorgcentra kunnen tweemaal per jaar aan de Vlaamse overheid vragen om hun dagprijs te verhogen, maar zelfs dan blijft er een tekort in hun begrotingen, zegt Zorgnet.

Zorgnet-Icuro bepleit daarom een algemene btw-verlaging naar 6 procent voor elektriciteit en gas. Daarnaast vraagt het, naargelang de overheid, andere vormen van financiële ondersteuning, zoals een aanpassing van de gesloten enveloppe voor het budget van de ziekenhuizen.

Transitie

Tot slot bepleiten de zorgorganisaties incentives om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Zo willen ze investeren in hernieuwbare energie, maar botsen ze nog vaak op stedenbouwkundige obstakels en complexe vergunningsprocedures “De zorgsector kan en wil hier zijn maatschappelijke rol opnemen. We hopen dat de overheid hiervoor sneller de obstakels uit de weg kan ruimen en stimuli kan geven, bijvoorbeeld via renteloze leningen”, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet.